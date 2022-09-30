В России отреагировали на планы Украины вступить в НАТО
Ожидать Украину в НАТО в ближайшее время не стоит, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность вступления Украины в НАТО.
Украина в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО 30 сентября, заявил президент страны Владимир Зеленский. В своем обращении Зеленский сказал, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. Теперь Киев «подает заявление, чтобы сделать это де-юре. В ускоренном порядке».
Команда Зеленского искала возможность дать ответ на те события, которые произошли сегодня в Москве
«События, которые сегодня произошли в Кремле, всем хорошо известны. Они не готовились в тайне. Они были известны не только гражданам России, но и Зеленскому тоже. И понятно, что пережить такой удар, никак не отреагировав, было невозможно», — отмечает Новиков.
Депутат убежден, что правительство Украины идет вразрез с интересами граждан своей страны.
«Они реагируют самым коллаборантским способом, каким только можно действовать в этой ситуации, полностью предавая интересы народа Украины, поскольку ни коим образом попытка вступления в НАТО интересам народа этой страны не соответствует», — добавил он.
При этом Новиков считает, что вступление Украины в НАТО в ближайшее время ожидать не стоит.
«Чудеса бывают, конечно, но в принципе мне не представляется, что страны НАТО готовы сломать собственную систему нормативных документов, которые долго складывались, шлифовались и согласовывались. Мое экспертное мнение состоит в том, что без нарушений существующих внутринатовских документов осуществить эту процедуру невозможно», — заявил депутат.
Следовательно, акцию Зеленского следует воспринимать больше как политический акт, нежели как юридическое событие, которые может повлечь за собой заявленные последствия
Накануне президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.