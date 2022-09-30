В России отреагировали на планы Украины вступить в НАТО

Депутат Новиков: Украину в НАТО в ближайшее время ожидать не стоит

Ожидать Украину в НАТО в ближайшее время не стоит, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность вступления Украины в НАТО.

Украина в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО 30 сентября, заявил президент страны Владимир Зеленский. В своем обращении Зеленский сказал, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. Теперь Киев «подает заявление, чтобы сделать это де-юре. В ускоренном порядке».

Команда Зеленского искала возможность дать ответ на те события, которые произошли сегодня в Москве Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«События, которые сегодня произошли в Кремле, всем хорошо известны. Они не готовились в тайне. Они были известны не только гражданам России, но и Зеленскому тоже. И понятно, что пережить такой удар, никак не отреагировав, было невозможно», — отмечает Новиков.

Депутат убежден, что правительство Украины идет вразрез с интересами граждан своей страны.

«Они реагируют самым коллаборантским способом, каким только можно действовать в этой ситуации, полностью предавая интересы народа Украины, поскольку ни коим образом попытка вступления в НАТО интересам народа этой страны не соответствует», — добавил он.

При этом Новиков считает, что вступление Украины в НАТО в ближайшее время ожидать не стоит.

«Чудеса бывают, конечно, но в принципе мне не представляется, что страны НАТО готовы сломать собственную систему нормативных документов, которые долго складывались, шлифовались и согласовывались. Мое экспертное мнение состоит в том, что без нарушений существующих внутринатовских документов осуществить эту процедуру невозможно», — заявил депутат.

Следовательно, акцию Зеленского следует воспринимать больше как политический акт, нежели как юридическое событие, которые может повлечь за собой заявленные последствия Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Накануне президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.