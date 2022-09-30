Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Монголия решила выдавать вид на жительство всем обратившимся россиянам

Миграционная служба Монголии решила выдавать вид на жительство всем обратившимся россиянам

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Власти Монголии готовы выдавать вид на жительство всем желающим гражданам России. Об этом заявил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Н. Ууганбаяр, передает ТАСС.

«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. Принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление россиянам», — указал он представитель миграционной службы.

Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней, а в случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории.

Специалисты портала TourDom раскрыли способ выехать в Монголию без очередей. Дешевле и быстрее всего отправиться в соседнюю страну на автобусе или автомобиле из Бурятии. Так, из Улан-Удэ в Улан-Батор ходит рейсовый автобус, который имеет приоритет в очереди на границе. Тем не менее отмечается, что билетов на ближайшие даты уже не осталось. Еще один автобусный маршрут — из столицы Бурятии в Сухэ-Батор, билет обойдется в тысячу рублей. Российские туристы также могут отправиться в Монголию с частными перевозчиками — стоимость проезда варьируется от пяти до десяти тысяч рублей.

Ранее стало известно, что власти Грузии решили ужесточить контроль на границе с Россией. По словам министра обороны страны Джуаншера Бурчуладзе, в Грузии частичную мобилизацию граждан считают внутренним делом России и не видят в этом угрозы военной агрессии для своей страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 октября
В России с 1 октября повышены зарплаты бюджетников и чиновников
У клиентов российских банков появился новый способ защититься от мошенников
Жителям столицы предложили бесплатно научиться развивать бизнес
Монголия решила выдавать вид на жительство всем обратившимся россиянам
Байден заявил о неспособности Путина запугать США
В США не увидели подготовки России к применению ядерного оружия
Легионер из ЦСКА рассказал об удивившем его в России продукте
В России назвали резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Захарова прокомментировала атаку на российское генконсульство в Нью-Йорке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.