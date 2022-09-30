Монголия решила выдавать вид на жительство всем обратившимся россиянам

Миграционная служба Монголии решила выдавать вид на жительство всем обратившимся россиянам

Власти Монголии готовы выдавать вид на жительство всем желающим гражданам России. Об этом заявил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Н. Ууганбаяр, передает ТАСС.

«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. Принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление россиянам», — указал он представитель миграционной службы.

Граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на 30 дней, а в случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории.

Специалисты портала TourDom раскрыли способ выехать в Монголию без очередей. Дешевле и быстрее всего отправиться в соседнюю страну на автобусе или автомобиле из Бурятии. Так, из Улан-Удэ в Улан-Батор ходит рейсовый автобус, который имеет приоритет в очереди на границе. Тем не менее отмечается, что билетов на ближайшие даты уже не осталось. Еще один автобусный маршрут — из столицы Бурятии в Сухэ-Батор, билет обойдется в тысячу рублей. Российские туристы также могут отправиться в Монголию с частными перевозчиками — стоимость проезда варьируется от пяти до десяти тысяч рублей.

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