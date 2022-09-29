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Россиянам раскрыли дешевый способ выехать за границу без очередей

TourDom: желающим выехать за границу россиянам предложили маршрут из Бурятии в Монголию

Фото: Алексей Алексеев / Коммерсантъ

Желающим попасть за границу россиянам предложили выехать из страны через Монголию без очередей. Способ попасть за границу раскрыли специалисты портала TourDom.

Дешевле и быстрее всего отправиться в Монголию на автобусе или автомобиле из Бурятии. Так, из Улан-Удэ в Улан-Батор ходит рейсовый автобус, который имеет приоритет в очереди на границе. Тем не менее отмечается, что билетов на ближайшие даты уже не осталось.

Еще один автобусный маршрут — из столицы Бурятии в Сухэ-Батор, билет обойдется в тысячу рублей. Российские туристы также могут отправиться в Монголию с частными перевозчиками — стоимость проезда варьируется от пяти до десяти тысяч рублей.

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По словам россиян, самые популярные пункты пропуска — «Ташанта», «Кяхта» и «Монды». При этом добираться до Монголии через последний КПП советуют не все путешественники, поскольку дорога от него до Улан-Батора «практически отсутствует».

Кроме того, по пятницам и вторникам из Иркутска до Улан-Батора ходит поезд. Билет в купе обойдется туристам примерно в восемь тысяч рублей, а в СВ — в 12 тысяч.

Что касается авиарейсов, то доступные места на ближайший рейс из Улан-Удэ в Улан-Батор можно найти с отправлением 8 октября. Стоимость билета — от 78 тысяч рублей в одну сторону.

Ранее в сентябре турагенты сообщили о повышенном спросе российских путешественников на отказные заграничные туры, покупатели которых по разным причинам передумали ехать за рубеж. Между тем подобных путевок сейчас относительно немного, их очень быстро раскупают.

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Фариза Бацазова
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