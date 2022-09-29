Россиянам раскрыли дешевый способ выехать за границу без очередей
Желающим попасть за границу россиянам предложили выехать из страны через Монголию без очередей. Способ попасть за границу раскрыли специалисты портала TourDom.
Дешевле и быстрее всего отправиться в Монголию на автобусе или автомобиле из Бурятии. Так, из Улан-Удэ в Улан-Батор ходит рейсовый автобус, который имеет приоритет в очереди на границе. Тем не менее отмечается, что билетов на ближайшие даты уже не осталось.
Еще один автобусный маршрут — из столицы Бурятии в Сухэ-Батор, билет обойдется в тысячу рублей. Российские туристы также могут отправиться в Монголию с частными перевозчиками — стоимость проезда варьируется от пяти до десяти тысяч рублей.
По словам россиян, самые популярные пункты пропуска — «Ташанта», «Кяхта» и «Монды». При этом добираться до Монголии через последний КПП советуют не все путешественники, поскольку дорога от него до Улан-Батора «практически отсутствует».
Кроме того, по пятницам и вторникам из Иркутска до Улан-Батора ходит поезд. Билет в купе обойдется туристам примерно в восемь тысяч рублей, а в СВ — в 12 тысяч.
Что касается авиарейсов, то доступные места на ближайший рейс из Улан-Удэ в Улан-Батор можно найти с отправлением 8 октября. Стоимость билета — от 78 тысяч рублей в одну сторону.
Ранее в сентябре турагенты сообщили о повышенном спросе российских путешественников на отказные заграничные туры, покупатели которых по разным причинам передумали ехать за рубеж. Между тем подобных путевок сейчас относительно немного, их очень быстро раскупают.