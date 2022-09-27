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Россияне стали массово скупать заграничные отказные туры

TourDom: турагенты отметили повышенный спрос россиян на заграничные отказные путевки

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Турагенты сообщили о повышенном спросе российских путешественников на отказные заграничные туры. Об этом пишет портал TourDom.

Россияне стали массово приобретать отказные путевки, покупатели которых по разным причинам передумали ехать за границу. «Целыми днями звонят с такими запросами», — отметила представитель одной из турфирм.

При этом подобных путевок сейчас относительно немного, их очень быстро раскупают. Например, отдых с вылетом 27 сентября из Екатеринбурга и проживанием в пятизвездочном отеле в турецкой Манавгате на семь ночей за 244 тысячи рублей за двоих взрослых и одного ребенка продался моментально.

Специалисты объясняют, что стоимость отказных туров с отправлением в последних числах сентября заметно увеличилась. «Покупать их по "неадекватной цене" с шестизначной цифрой туристы не готовы и ищут другие варианты», — добавили в издании.

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Более того, турагенты подчеркивают, что некоторые целенаправленно отказываются от туров, чтобы потом перепродать их и заработать лишние 100 тысяч рублей. Однако, как правило, отказ от поездки связан с иными причинами, поэтому с тех, кто хочет приобрести такую путевку, просят лишь дополнительную плату за переоформление.

Также сообщается, что многие российские путешественники, уже находящиеся за рубежом, пытаются поменять обратные авиабилеты на более позднюю дату.

Ранее российским гражданам, желающим срочно выехать за рубеж, предложили воспользоваться услугами частных самолетов. Так, полет на бизнес-джете обойдется путешественникам от 508 тысяч рублей до миллиона.

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Фариза Бацазова
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