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Стало известно о тяжелых потерях ВСУ под Херсоном

Радиоперехват выявил тяжелые потери ВСУ под Херсоном

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинские войска несут тяжелые потери под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запись радиоперехвата переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ.

Переговоры были перехвачены в районе села Правдино Херсонской области. В частности, бойцы отчитываются о нехватке людей, боепитания и связи. Также один из военных сообщает, что эвакуации или подкрепления не будет, несмотря на большое количество раненых и убитых. Дата, когда проходили эти диалоги, не указана.

21 сентября Минобороны России сообщило, что за сутки российские военные ликвидировали более двухсот солдат 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Правдино. Также в военном ведомстве раскрыли, что личный состав 4-й роты 2-го батальона фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, который направил подразделение в контратаку на минное поле.

Ранее активист подпольного движения из Николаева заявил, что больницы города заполнены ранеными под Херсоном бойцами ВСУ, некоторых приходится везти в другие города из-за нехватки мест.

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Марина Совина
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