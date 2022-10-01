Стало известно о тяжелых потерях ВСУ под Херсоном

Радиоперехват выявил тяжелые потери ВСУ под Херсоном

Украинские войска несут тяжелые потери под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запись радиоперехвата переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ.

Переговоры были перехвачены в районе села Правдино Херсонской области. В частности, бойцы отчитываются о нехватке людей, боепитания и связи. Также один из военных сообщает, что эвакуации или подкрепления не будет, несмотря на большое количество раненых и убитых. Дата, когда проходили эти диалоги, не указана.

21 сентября Минобороны России сообщило, что за сутки российские военные ликвидировали более двухсот солдат 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Правдино. Также в военном ведомстве раскрыли, что личный состав 4-й роты 2-го батальона фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, который направил подразделение в контратаку на минное поле.

Ранее активист подпольного движения из Николаева заявил, что больницы города заполнены ранеными под Херсоном бойцами ВСУ, некоторых приходится везти в другие города из-за нехватки мест.