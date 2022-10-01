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В Германии назвали отсутствие мирного плана по Украине «позором Запада»

В Германии заявили, что Запад разделяет ответственность за обострение конфликта на Украине

Фото: Eugene / Unsplash

Отсутствие плана мирного урегулирования по Украине можно считать позором Запада, страны которого также разделяют ответственность за обострение конфликта. Об этом заявила депутат германского бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт, передает Weser Kurier.

По ее мнению, конфликт удалось бы предотвратить в том случае, если бы Украина выполнила минские соглашения и отказалась от членства в Североатлантическом альянсе. Политик отметила, что в таком случае попыталась бы «оказать дипломатическое давление» на Москву и склонить ее к переговорам с Киевом.

Вагенкнехт полагает, что также необходимо оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского, который заявляет об отказе вести переговоры до тех пор, «пока из Крыма не уйдет последний россиянин».

Немецкий политик предлагает заморозить конфликт, а после этого говорить о гарантиях безопасности. В частности, Россия выступает против членства Киева в НАТО и наличия ракет на своей границе, а Киев заинтересован в наличии нейтральных стран-гарантов, «которые могут гарантировать, что на Украину больше не нападут».

Ранее 21 сентября депутат бундестага Вагенкнехт выступила против военных поставок оружия для Киева. Помимо этого, она назвала безумными тех, кто является сторонником этой идеи, которая ставит выживание остальных граждан под угрозу.

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