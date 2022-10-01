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Стало известно о снижении экспорта газа в ЕС по «Турецкому потоку»

Ведомости: после отзыва лицензии экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» упал на 25%

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Экспорт газа в Евросоюз по «Турецкому потоку» после отзыва лицензии у оператора South Stream Transport B.V. снизился на четверть. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Авторы статьи подсчитали, что 29 сентября в ЕС через пункт «Странджа 2/ Малкочлар», который находится на границе Турции и Болгарии, поступило около 32 миллионов кубических метров газа. Это почти на 25 процентов меньше, чем в конце августа. Отмечается, что резкое падение экспорта по газопроводу началось 17 сентября. Тогда суточные объемы прокачки упали до 35,2 миллионов кубических метров газа.

О досрочном отзыве лицензии у компании South Stream Transport B.V. стало известно 29 сентября. Это сделали Нидерланды после введения Евросоюзом нового пакета санкций против России. В свою очередь, компания отметила, что уже подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ждут ответа от государственных органов Нидерландов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это не повлияло на работу газопровода. По его словам, ток газа идет.

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Марина Совина
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