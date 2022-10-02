В словах Байдена о готовности защищать НАТО увидели двойной смысл

GT: Байден словами о защите НАТО напомнил о несдержанном обещании США не расширять альянс

Заявление президента США Джо Байдена о готовности обеспечить защиту «каждому дюйму территории НАТО» напомнило государствам о словах Вашингтона, который обещал не расширять альянс на восток. С таким мнением выступило китайское издание Global Times (GT).

Авторы материала отметили, что госсекретарь США Джеймс Бейкер дал обещание экс-лидеру СССР Михаилу Горбачеву, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток», которое позже не было сдержано. Поэтому в словах американского лидера об альянсе они увидели двойной смысл.

«Очевидно, что Байден не понял иронии, когда подчеркнул слова "каждый дюйм", которые лишь напомнили людям о невыполненном обещании», — подчеркнули журналисты.

В статье отмечается, что США не видят в Украине потенциального союзника по НАТО и воспринимают ее как способ затянуть конфликт и ослабить Москву.

«Ценность Украины как пешки еще не полностью использована США. Пока они пытаются истощить Россию, у них не возникнет желания положить конец кризису или прекратить использовать Киев в своих интересах», — сообщило GT.

При таком сценарии никто не почувствует себя в безопасности. «Вместо того чтобы добиваться решений, направленных на прекращение конфликта, Вашингтон снова и снова демонстрирует, что движется в другом направлении — раздувает пламя войны», — заключило издание.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон готов защищать «каждый дюйм» территории НАТО. Выступая на конференции альянса в Мадриде, он отметил, что саммит организации призван ее укрепить.