Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Делегация бундестага прибыла на Тайвань

МИД Тайваня заявил, что делегация бундестага прибыла на остров с пятидневным визитом

Фото: Christian Spicke / Globallookpress.com

Делегация из семи депутатов германского бундестага, представляющих разные политические партии, прибыла с пятидневным визитом на Тайвань. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство острова.

Это первый приезд делегации из ФРГ на остров с начала пандемии коронавируса. Возглавил делегацию Клаус-Петер Вильш от партии «Зеленые» — председатель парламентской группы, курирующей связи с Тайванем.

Он и его коллеги встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь, ее заместителем Уильямом Лаем, руководителем тайваньского МИД Джозефом У, спикером Законодательного юаня (парламента — прим. «Ленты.ру») Ю Сикунем, а также посетят научный парк с целью обсуждения сотрудничества в области высоких технологий.

В бундестаге заявили, что целью поездки является «демонстрация поддержки Тайваню» в условиях напряженности в регионе.

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием Принципа одного Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США предрекли ответный огонь России после атаки на «Северные потоки»
Овечкин вошел в топ-5 лучших игроков НХЛ в каждом из двух десятилетий XXI века
Оценена вероятность переворота в Бразилии после выборов президента
Названы продукты для снятия стресса
Европа начнет искать экспертов для помощи в проведении реформ на Украине
Делегация бундестага прибыла на Тайвань
Москвичка раскрыла историю уникальных деревьев в центре столицы
В Госдуме сочли незавершенным процесс воссоединения русских земель
Назван самый доступный для снижения сахара в крови продукт
Диетолог предупредила о правилах потребления имбиря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.