Делегация бундестага прибыла на Тайвань

МИД Тайваня заявил, что делегация бундестага прибыла на остров с пятидневным визитом

Делегация из семи депутатов германского бундестага, представляющих разные политические партии, прибыла с пятидневным визитом на Тайвань. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство острова.

Это первый приезд делегации из ФРГ на остров с начала пандемии коронавируса. Возглавил делегацию Клаус-Петер Вильш от партии «Зеленые» — председатель парламентской группы, курирующей связи с Тайванем.

Он и его коллеги встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь, ее заместителем Уильямом Лаем, руководителем тайваньского МИД Джозефом У, спикером Законодательного юаня (парламента — прим. «Ленты.ру») Ю Сикунем, а также посетят научный парк с целью обсуждения сотрудничества в области высоких технологий.

В бундестаге заявили, что целью поездки является «демонстрация поддержки Тайваню» в условиях напряженности в регионе.

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием Принципа одного Китая.