Во Франции назвали способ для России покончить с финансовой гегемонией США

BFM TV: Россия сможет покончить с финансовой гегемонией США после введения цифрового рубля

Во Франции назвали способ для России покончить с финансовой гегемонией США. Это может произойти после введения цифрового рубля, заявила ведущая рубрики Crypto на телеканале BFM TV Од Керсулек (Aude Kerzulec).

«Главным образом цифровой рубль нужен для транзакций с Китаем, который стал основным торговым партнером России. Также введение цифрового рубля позволит обойти систему SWIFT, от которой отключили российские банки», — отметила она.

По мнению Керсулек, цифровой рубль также позволит быстрее проводить финансовые операции и увеличить их число. Телеведущая также обратила внимание, что российские власти приняли меры по поддержке цифровых активов, например, смягчили правила майнинга биткоинов. Это, по ее словам, свидетельствует о более благосклонном отношении к ним.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Центробанк и Минфин договорились о регулировании майнинга криптовалют в России. В ближайшее время законопроект внесут в Госдуму, при этом его детали пока неизвестны.

Согласовать позицию по майнингу до 19 декабря потребовал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его поручению, Минфин и ЦБ также должны до 1 декабря предложить правительству варианты использования цифрового рубля в бюджетном процессе.

