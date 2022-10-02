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В Госдуме задумали лишить депутатов отсрочки от мобилизации

В Госдуме подготовят проект для лишения отсрочки от мобилизации депутатов-добровольцев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Виталий Милонов, принимающий участие в боевых действиях в Донбассе, рассказал РИА Новости о новом законопроекте для лишения отсрочки от мобилизации депутатов-добровольцев.

Он пояснил, что федеральный закон исключает депутатов и сенаторов из числа тех, кто может быть мобилизован. Это не дает добровольцам участвовать в спецоперации без дальнейших проблем из-за пропусков заседаний. Оформление командировок в зону боевых действий не предусмотрено по закону, отметил Милонов.

«Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги - депутаты-единороссы - и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было… Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности - быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано», - сообщил депутат.

Милонов добавил, что депутаты участвуют в спецоперации на безвозмездной основе и «за собственные средства, это важный момент».

22 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что депутаты Госдумы не имеют никакой брони, чтобы не участвовать в спецоперации. По его словам, все парламентарии, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны отправиться в Донбасс.

Марина Совина
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