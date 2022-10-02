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В США обвинили Зеленского в приближении ядерной войны

В США заявили, что вступлением Украины в НАТО Зеленский приближает мир к ядерной войне

Фото: George Cracknell Wright / Globallookpress.com

Вступлением Украины в НАТО президент Владимир Зеленский приближает мир к ядерной войне. В этом украинского лидера обвинил колумнист Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative.

Автор публикации считает, что если Запад пойдет навстречу Украине в вопросе вступления в НАТО, то это приведет к «ядерной зиме». Девлин называет такие намерения Зеленского «смехотворными».

Кроме того, пишет Девлин, вероятно, что заявка президента Украины несет символический характер. «Но если это так, Зеленскому должно быть еще больше стыдно за то, что он приближает мир к ядерной войне», — добавил американский обозреватель.

30 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский направил заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав государства Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Екатерина Власова
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