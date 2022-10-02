Первый корвет для ВМС Украины спустила на воду жена Зеленского

Первый корвет для ВМС Украины спустила на воду в Турции жена президента Елена Зеленская

Первый противолодочный корвет для Военно-морских сил Украины «Гетман Иван Мазепа» спустила на воду в Турции жена президента страны Владимира Зеленского Елена. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце», — рассказала первая леди.

Зеленская добавила, что имя «Гетман Иван Мазепа» избрал для него президент в 2021 году, когда начиналось строительство.

Ранее о спуске корвета для украинских ВМС сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он стал одним из четырех корветов типа «Ада», который строили в Стамбуле в рамках сотрудничества Украины и Турции.

