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Первый корвет для ВМС Украины спустила на воду жена Зеленского

Первый корвет для ВМС Украины спустила на воду в Турции жена президента Елена Зеленская

Фото: @FirstLadyOfUkraine

Первый противолодочный корвет для Военно-морских сил Украины «Гетман Иван Мазепа» спустила на воду в Турции жена президента страны Владимира Зеленского Елена. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце», — рассказала первая леди.

Зеленская добавила, что имя «Гетман Иван Мазепа» избрал для него президент в 2021 году, когда начиналось строительство.

Ранее о спуске корвета для украинских ВМС сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он стал одним из четырех корветов типа «Ада», который строили в Стамбуле в рамках сотрудничества Украины и Турции.

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Марина Совина
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