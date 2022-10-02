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В бундестаге предупредили о риске ядерной катастрофы из-за Украины

Депутат бундестага Вагенкнехт обвинила правительство в затягивании конфликта на Украине

Фото: Maheshkumar Painam / Unsplash

Правительство ФРГ виновно в затягивании противостояния на Украине. Об этом заявила депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт, ее слова приводит Junge Welt.

«Социал-демократическая партия втягивает нас в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой. Только дипломатия предотвратит дальнейшую эскалацию», — предупредила она.

По мнению депутата, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России. Именно правительство, убеждена она, втянуло страну в конфликт, грозящий перерасти в настоящую ядерную катастрофу, путем отправки тяжелых вооружений Киеву.

1 октября глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу для встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Ламбрехт, в частности, отметила важность поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

Ранее Вагенкнехт заявляла, что отсутствие плана мирного урегулирования по Украине можно считать позором Запада, страны которого также разделяют ответственность за обострение конфликта. Политик предложила заморозить конфликт, а после этого говорить о гарантиях безопасности.

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Алина Гончарова
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