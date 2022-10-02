Два ростовских проекта стали призерами конкурса по гастротуризму

Два ростовских проекта получили гран-при во Всероссийском конкурсе по гастротуризму

Два проекта из Ростовской области стали призерами Всероссийского конкурса проектов в сфере гастротуризма, который проходил в рамках форума «Гастротуризм в Российской Федерации. Новые возможности» во Владивостоке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в номинации «Лучший гастрономический туристический маршрут» гран-при получил таганрогский проект «Винный симпосион». Участники тура смогут не только узнать как и когда на прилегающей к Дону территории появились греки, но и познакомиться с локальной кухней и местными автохтонами.

В номинации «Лучший гастрономический тур» победил маршрут «По Дону гулем», созданный туристической компанией из Ростова-на-Дону. «Концепция нашего тура "По Дону гуляем" состоит именно в том, чтобы за три дня показать гостю все разнообразие культур, вкусов, традиций. Таким образом мы погружаем в нашу культуру, удивляем своей гастрономией, влюбляем в наш регион, учим жить со вкусом», — заявила автор маршрут Анастасия Нечепаева.

По словам замгубернатора Ростовской области Александра Скрябина, такие маршруты будут привлекать в регион новых туристов, что положительно скажется на развитии экономики. Всего в конкурсе приняли участие 124 проекта из 47 регионов России. В финале конкурса свои проекты представили 20 субъектов Федерации.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 по 5 октября в шестой раз пройдет международный кинофестиваль «Евразийский мост». Мероприятие планируется открыть лентой Натальи Назаровой «Плакать нельзя», картиной закрытия станет триллер Юсупа Разыкова «Французский мастер».