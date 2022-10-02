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Названы сроки выдачи российского гражданства жителям Донбасса

Гражданство ДНР и ЛНР прекратит действовать со дня принятия субъектов в состав России

Фото: РИА Новости

Граждане республик Донбасса, которые вошли в состав России, начнут получать российские паспорта со дня принятия республик в состав Российской Федерации. Об этом в воскресение, 2 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, согласно тексам проектов конституционных законов, опубликованных в думской электронной базе, гражданство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР) прекратит действовать со дня принятия субъектов в состав РФ. Российский паспорт жители новых регионов будут получать в органах исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Границы республик Донбасса, которые войдут в состав Российской Федерации, будут определяться в соответствии с их конституциями.

Ранее 2 октября сообщалось, что Конституционный суд (КС) России предусмотрел возможность освобождения от ответственности жителей новых регионов России, — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей — служивших в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

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Владимир Седов
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