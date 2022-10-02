Часть жителей новых регионов России освободят от отвественности за службу в ВСУ

КС допустил освобождение от ответственности жителей новых регионов России, служивших в ВСУ

Конституционный суд (КС) России предусмотрел возможность освобождения от ответственности жителей новых регионов России, — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей — служивших в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом следует из текста постановления суда.

Это касается тех военнослужащих, кто не мог без риска для жизни покинуть украинскую армию и не совершал преступлений.

Ранее Конституционный суд России одобрил пакет документов о принятии четырех субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в состав РФ.

Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней за проголосовали: в ДНР — 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской и Запорожской областях — 87,05 и 93,11 процента соответственно.