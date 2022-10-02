Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Определены границы республик Донбасса при вхождении в состав России

ДНР и ЛНР войдут в состав России в закрепленных в конституциях границах 2014 года

Фото: РИА Новости

Границы республик Донбасса, которые войдут в состав Российской Федерации, будут определяться в соответствии с их конституциями. Об этом сообщает ТАСС.

Фактически административные границы Донецкой и Луганской народных республик были закреплены в 2014 году.

«Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, установленными конституцией Донецкой Народной Республики на день ее образования и на день принятия в РФ Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», — сказано в документе.

Конституционный суд определил статусы вошедших в страну регионов. Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов.

Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. В договорах предусматривается, что государственным языком ДНР и ЛНР является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории республик право на сохранение родного языка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых субъектов в РФ
Названы сроки выдачи российского гражданства жителям Донбасса
Минобороны сообщило об учениях мобилизованных в тылу зоны спецоперации
В Пентагоне пообещали в любом случае поддерживать Украину
В Совфеде прокомментировали переходный период для новых регионов
Часть жителей новых регионов России освободят от отвественности за службу в ВСУ
В США высказались об угрозе вторжения Китая на Тайвань
Москвичам спрогнозировали сильные дожди в начале октября
Российскому футболисту запретили въезд в Польшу на матч Лиги Конференций
Определены границы республик Донбасса при вхождении в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.