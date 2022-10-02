Определены границы республик Донбасса при вхождении в состав России

ДНР и ЛНР войдут в состав России в закрепленных в конституциях границах 2014 года

Границы республик Донбасса, которые войдут в состав Российской Федерации, будут определяться в соответствии с их конституциями. Об этом сообщает ТАСС.

Фактически административные границы Донецкой и Луганской народных республик были закреплены в 2014 году.

«Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, установленными конституцией Донецкой Народной Республики на день ее образования и на день принятия в РФ Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», — сказано в документе.

Конституционный суд определил статусы вошедших в страну регионов. Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов.

Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. В договорах предусматривается, что государственным языком ДНР и ЛНР является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории республик право на сохранение родного языка.