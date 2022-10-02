Мобилизованных россиян решили обучить пользоваться трофейными гранатометами НАТО

Российские добровольцы и мобилизованные начали обучаться пользованию гранатометами НАТО

В Министерстве обороны России показали видеоролик с обучением мобилизованных россиян и добровольцев применению трофейных гранатометов НАТО. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о гранатометах АТ-4 шведско-американского производства. Гранатомет АТ-4 используют вооруженные силы более чем 20 стран мира. Страны НАТО поставили свыше 20 тысяч единиц подобного оружия Украине. Большая часть, а это свыше 15 тысяч единиц, была передана Киеву Швецией.

По данным российского Министерства обороны, подразделения добровольцев и мобилизованных россиян активно обучаются навыкам ведения боя в составе подразделений на полигонах. Бойцы учатся вести бой в условиях городской или промышленной застройки и на пересеченной местности.

19 сентября российский разведчик Ладан рассказал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают значительным количеством западного оружия, электроники, медикаментов и продуктов питания.