Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми санкциями против России

Макрон пообещал Зеленскому вместе с партнерами по ЕС работать над санкциями против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вместе с партнерами по ЕС работать над новыми санкциями против России. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает Елисейский дворец.

Кроме того, французский лидер «подтвердил свое твердое осуждение незаконного присоединения Россией четырех украинских регионов». По его словам, Франция намерена помогать Украине в восстановлении территориальной целостности.

2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. При этом Конституционный суд определил, что Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что к России будут применены санкции за организацию референдумов. По ее словам, консультации о введении нового пакета антироссийских ограничений уже идут в ЕС.