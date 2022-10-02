Легионер клуба РПЛ рассказал о жизни в России

Форвард «Нижнего Новгорода» Фелисио Милсон заявил, что чувствует себя в России безопасно

Форвард «Нижнего Новгорода» Фелисио Милсон рассказал о пребывании в России. Его слова приводит Sport24.

«Я быстро привык. Мне здесь все нравится. Я не часто гуляю, но мне очень нравится Нижний Новгород», — признался легионер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Милсон отметил, что чувствует себя безопасно в России, иначе не стал бы приезжать сюда вместе с женой и сыном.

Ранее родившийся в США скейтбордист Ивон Мартинеc рассказал о жизни в России без знания русского языка. «Русская кухня, российские дома — все это мне кажется родным, естественным. Чувствую себя здесь как дома», — заявил 22-летний спортсмен.

Милсон выступает за «Нижний Новгород» с февраля 2022 года. Ранее он играл в составе португальского «Маритиму». Нападающий также сыграл два матча за сборную Анголы.