В НАТО предупредили об изменении природы конфликта на Украине

Столтенберг: природа конфликта на Украине изменится в случае применения ядерного оружия

В случае применения ядерного оружия на Украине природа конфликта изменится. Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире NBC.

Генсек альянса счел опасными и безответственными сами рассуждения о возможности применения ядерного оружия. «По этой причине мы четко довели до президента [России Владимира] Путина, что любое применение ядерного оружия будет иметь жесткие последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта», — предупредил он.

Столтенберг повторил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Ранее депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт заявила, что правительство ФРГ виновно в затягивании противостояния на Украине. Она также указала, что Социал-демократическая партия втягивает страну в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой.

30 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Белый дом прорабатывает шаги на тот случай, если Россия применит ядерное оружие. При этом пока что США не видят, чтобы Россия всерьез готовилась к этому.