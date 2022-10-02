Проживающим на вошедших в Россию территориях украинцам дадут новое гражданство

Украинцы и лица без гражданства получат российское гражданство в новых регионах РФ

Граждане Украины, проживающие в народных республиках Донбасса (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, получат гражданство России. Об этом сообщается в постановлении Конституционного суда.

Новый гражданский статус получат и лица без гражданства, которые проживают на территориях, вошедших в состав Российской Федерации.

«За исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства, также не противоречит Конституции Российской Федерации, в том числе ее статье 6, поскольку не принуждает к отказу от имеющегося на день принятия в Российскую Федерацию», — сказано в документе.

Также Конституционный суд определил статусы вошедших в страну регионов. Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов.

Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. В договорах предусматривается, что государственным языком ДНР и ЛНР является русский язык, а Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории республик право на сохранение родного языка.