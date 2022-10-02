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ЕС отреагировал на видео расстрела армянских солдат военнослужащими Азербайджана

ЕС призвал к расследованию расстрела армянских солдат военнослужащими Азербайджана

Фото: Armenian Defence Ministry / Reuters

Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар прокомментировал видео расстрела армянских солдат военнослужащими Азербайджана. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает РИА Новости.

Клаар призвал провести расследование казни военнопленных. Он отметил, что если запись окажется подлинной, то это приравнивается к военному преступлению, а виновные должны быть наказаны.

В Министерстве обороны Армении утверждают, что кадры подлинные, но установить место происшествия пока не могут.

В ночь на 13 сентября стало известно об эскалации ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. Минобороны Армении сообщило об обстрелах приграничных территорий. В Баку в свою очередь заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе. Ереван обратился за помощью к Москве.

Позже секретарь СБ Армении Григорян сообщил, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня.

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Екатерина Власова
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