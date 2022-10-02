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Гражданка Польши попыталась стать президентом Казахстана

Гражданка Польши Мажец пытается выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Казахстана

Кадр: Балли Мажец / YouTube

Гражданка Польши по имени Балли Мажец пытается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Казахстана. Об этом сообщает KazTAG со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

По данным казахстанского ЦИК, Мажец уже не первый раз обращается с заявлением о намерении поучаствовать в президентских выборах в республике. Однако по Конституции президентом может стать только гражданин Казахстана по рождению. Помимо этого, кандидат должен быть не моложе 40 лет, свободно владеть языком и иметь высшее образование, а также проживать в стране последние 15 лет.

Издание утверждает, что Мажец была претендентом в кандидаты в президенты Польши на выборах 2015 года. Помимо этого, в 2017 году женщина обращалась к властям Казахстана с просьбой разрешить ей остаться в стране. Она известна своими акциями в поддержку местных политзаключенных.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, исключенный из правящей партии «Слуга народа» после самовольной поездки к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, высказался о планах стать президентом Украины в 2024 году. По словам Шевченко, есть необходимость в том, чтобы участвовать в выборах, и ему «придется это сделать».

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Варвара Кошечкина
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