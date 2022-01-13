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Ездивший к Лукашенко депутат Рады захотел стать президентом Украины

Депутат Рады Шевченко о планах стать президентом Украины: мне придется это сделать

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, исключенный из правящей партии «Слуга народа» после самовольной поездки к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, высказался о планах стать президентом Украины в 2024 году. Он заявил об этом в интервью телеканалу ОНТ.

По словам Шевченко, есть необходимость в том, чтобы участвовать в выборах, и ему «придется это сделать».

«Я же понимаю, что нашу страну нужно спасать. Сказать, что у меня уже есть готовые планы, я так не скажу. Желание… Даже не желание, это необходимость. Я всегда планировал стать политическим лидером, иметь свою партию и войти своей небольшой фракцией в парламент, чтобы представлять интересы юго-востока Украины, людей, ментально близких мне, близких к Беларуси, к россиянам, которые считают, что мы все братья, что мы ни в коем случае не должны враждовать, воевать, должны интегрироваться, семьями дружить», — сказал он.

В мае Шевченко исключили из правящей партии «Слуга народа» из-за самовольного визита к Лукашенко в конце апреля. На встрече с президентом соседней страны депутат признался в любви украинцев к белорусам и назвал эти народы самыми близкими друг другу. Лукашенко отметил, что Шевченко не побоялся идти против течения.

Отношения Киева и Минска испортились в 2020 году. В Белоруссии были задержаны бойцы российской частной военной компании, некоторые из которых оказались украинскими гражданами и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию. Минск, в свою очередь, обвинял Украину в причастности к массовым протестам против Лукашенко.

Марина Совина
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