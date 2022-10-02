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Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сервису SoundCloud

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud из-за фейков о спецоперации

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Роскомнадзор ограничил доступ к аудиостриминговому сервису SoundCloud из-за размещения там фейков, связанных с российской военной спецоперацией на Украине. Такое объяснение привели в пресс-службе ведомства в беседе с РИА Новости.

Как пояснили в Роскомнадзоре, доступ к сервису был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в связи с публикацией там материалов, «содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий, о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат».

В ведомстве уточнили, что дважды направляли руководству SoundCloud требования о блокировке подобного контента, однако запрещенная информация так и не была удалена. В результате в субботу, 1 октября, доступ к сервису был ограничен.

При этом в Роскомнадзоре заверили, что как только все противоправные материалы с ресурса будут удалены, доступ к нему снова разблокируют.

Об ограничении доступа к SoundCloud стало известно вечером 1 октября. Сообщалось, что основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации».

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Варвара Кошечкина
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