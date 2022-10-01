Роскомнадзор ограничил доступ к сайту популярного аудиостримингового сервиса

Роскомнадзор ограничил доступ к странице сайта аудиостримингового сервиса SoundCloud

Роскомнадзор ограничил доступ к странице сайта популярного аудиостримингового сервиса SoundCloud. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Согласно информации сервиса, доступ к странице сайта soundcloud.com ограничен по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября. Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», регламентирующая ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации.

28 сентября Роскомнадзор потребовал от американской компании Apple объяснить причины удаления из онлайн-магазина App Store приложений VK и Сбера и ряда других. В ведомстве подчеркнули, что действия Apple нарушают права российских пользователей на свободное получение информации и общение и являются недопустимыми.

О том, что все приложения VK исчезли из App Store, сообщил «Код Дурова» вечером 26 сентября. Уточнялось, что из магазина приложений пропали «ВКонтакте», VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ. Кроме того, из App Store была удалена почта Mail․ru. Перед этим стало известно об исчезновении из онлайн-магазина нескольких приложений российских банков, авиакомпаний и других сервисов.