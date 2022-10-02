Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за референдумов

Посла России в Германии Нечаева вызвали в МИД республики из-за референдумов

Фото: Николай Филяков / РИА Новости

Посла России в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в МИД страны из-за референдумов о вхождении в состав России новых территорий. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что так правительство Германии отреагировало на вступление в Россию четырех новых регионов. Посла ожидают в МИД ФРГ «в самое ближайшее время».

Ранее также стало известно, что посол России в Италии Сергей Разов вызван в МИД республики. В посольстве указали, что по итогам разговора будет подготовлен комментарий.

2 октября президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Переходный период по интеграции новых территорий в состав России продлится до 1 января 2026 года.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых субъектов в РФ
В Госдуме объяснили порядок интеграции новых регионов в состав России
Молодая жена Петросяна высказалась об эмиграции из России
Умер обвиняемый в госизмене российский ученый
Посла России вызвали в МИД ФРГ из-за референдумов
В Крыму отреагировали на видео «Миссис Крым» с украинской песней
Названы сроки выдачи российского гражданства жителям Донбасса
Минобороны сообщило об учениях мобилизованных в тылу зоны спецоперации
В Пентагоне пообещали в любом случае поддерживать Украину
В Совфеде прокомментировали переходный период для новых регионов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.