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Российский олимпийский чемпион сравнил выступление в НХЛ и КХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин заявил, что чувствует себя свободнее после перехода в НХЛ

Фото: Larry MacDougal /Globallookpress.com

Российский олимпийский чемпион по хоккею, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин сравнил выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

«Когда я играл в КХЛ, во время матча нельзя было с кем-то разговаривать, на кого-то смотреть, потому что главный тренер мог быть недоволен», — заявил нападающий. Он добавил, что в американском клубе, напротив, может улыбаться и смотреть на других хоккеистов во время игры.

Шестеркин также рассказал, что стал увереннее в плей-офф Кубка Стэнли 2022. «Здесь более свободно, поэтому я не похож на робота», — признался хоккеист.

В прошлом сезоне россиянин стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Шестеркин принял участие в 52 матчах, помог своей команде одержать 36 побед и шесть встреч провел на ноль. В среднем за игру он отражал 93,5 процента бросков.

Ксения Курашкина
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