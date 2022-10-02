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Британия закупит корабли для защиты трубопроводов

Министр обороны Британии Уоллес сообщил о закупке двух кораблей для защиты трубопроводов

Фото: Pixabay

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о планах страны закупить два специальных корабля, целью которых будет защита трубопроводов, а также подводных кабелей, сообщает ТАСС.

«Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство в отношении двух специальных кораблей с возможностями обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов», — заявил глава Минобороны.

По его словам, одним из таких судов станет многофункциональный гидрографический корабль. Уоллес добавил, что ведомство планирует приобрести его за рубежом и включить в состав ВМС Соединенного Королевства к концу 2023 года.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков описал ряд нюансов, которые связаны с ремонтом поврежденных взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, необходимо не затягивать с ремонтом.

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Марина Совина
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