Описаны нюансы при восстановлении «Северных потоков»

Аналитик Юшков заявил о заинтересованности России в восстановлении «Северных потоков»

Россия заинтересована в восстановлении поврежденных взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Но есть ряд нюансов, связанных с ремонтом. Их в беседе с «Лентой.ру» описал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Чтобы восстановить газопроводы, необходимо как можно скорее начать работы. Однако с этим есть некоторые сложности, утверждает Игорь Юшков.

«Единственное, что можно констатировать, что их, по всей видимости, можно восстановить. Если даже одна секция уничтожена взрывом, то можно ее вырезать и вставить другую. Все технически возможно, особенно, если не затягивать с этим ремонтом, но есть куча неопределенностей. Во-первых, допустят ли вообще Россию к исследованию и ремонту? Потому что уже сейчас звучат заявления о том, чтобы сделать комиссию между Германией, Швецией и Данией, они будут все это расследовать, исследовать и так далее. А собственника газопроводов, Россию, туда не хотят пускать», — сказал аналитик.

Следующий момент связан с целесообразностью восстановления трубопроводов с учетом санкций Евросоюза (ЕС) против российских углеводородов, отметил он.

Дальше возникает вопрос: если это дорого чинить, надо ли это делать, учитывая, что европейцы заявляют, что полностью откажутся от российского газа, а значит, ремонт не окупится Игорь Юшков , ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Надо ли вкладывать в это деньги, если мы подозреваем, что никогда не вернем эти средства? Надо понимать, будет ли это самоцелью или нет. Россия исходит из того, что надо отремонтировать, но здесь вопрос соотношения затрат на ремонт и перспектив использования этих трубопроводов», — заключил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что поврежденные трубопроводы технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. По его словам, Москва намерена разобраться, кто виноват в саботаже. Он добавил, что предварительно в этом заинтересованы США, Украина и Польша.

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Оператор газопроводов компания Nord Stream заявила о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.