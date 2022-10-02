В Госдуме призвали ждать появления российского аналога SoundCloud

Замглавы комитета ГД по информполитике Горелкин призвал ждать появления аналога SoundCloud

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин призвал российских пользователей ждать появления отечественного аналога SoundCloud после его блокировки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Горелкин заявил, что до тех пор, пока музыкальный сервис не удалит противоправный контент, Роскомнадзор не разблокирует сайт на территории Российской Федерации. Поэтому Горелкин считает, что необходимо ждать подобный проект от российских производителей, «ведь на благоразумие его администрации надежды нет».

Политик также добавил, что в условиях платформы четко прописан запрет на дезинформацию, призывы к насилию и оскорбительные высказывания, однако «политические предпочтения для администрации SoundCloud важнее собственных правил». Именно это стало причиной публикации подкастов, «наполненных отборной русофобией и фейками».

Ранее в Роскомнадзоре прокомментировали причины блокировки SoundCloud. В ведомстве рассказали, что подобные меры вызваны фейками, связанными с российской спецоперацией на Украине.