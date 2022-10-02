Стало известно о давлении США на Евросоюз ради большей поддержки Украины

Bloomberg: США начали давить на ЕС с требованием большей поддержки Украины

США начали давить на Европейский союз (ЕС), требуя оказывать большую поддержку Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, до окончания конфликта с Россией США готовы выделять Украине 1,5 миллиарда долларов в месяц. Они захотели, чтобы Европа тоже оказала Киеву финансовую поддержку.

1 октября президент США Джо Байден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи. Средства будут направлены в рамках закона о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года. Ранее этот документ был принят сенатом Конгресса США.

28 сентября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. «Он [пакет] среди прочего включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — заявила она. Общая сумма нового пакета военной помощи составила 1,1 миллиарда долларов.