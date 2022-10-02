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Стало известно о давлении США на Евросоюз ради большей поддержки Украины

Bloomberg: США начали давить на ЕС с требованием большей поддержки Украины

Фото: Farah Almazouni / Unsplash

США начали давить на Европейский союз (ЕС), требуя оказывать большую поддержку Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, до окончания конфликта с Россией США готовы выделять Украине 1,5 миллиарда долларов в месяц. Они захотели, чтобы Европа тоже оказала Киеву финансовую поддержку.

1 октября президент США Джо Байден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи. Средства будут направлены в рамках закона о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года. Ранее этот документ был принят сенатом Конгресса США.

28 сентября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. «Он [пакет] среди прочего включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — заявила она. Общая сумма нового пакета военной помощи составила 1,1 миллиарда долларов.

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Евгений Шульгин
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