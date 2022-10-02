В Пентагоне пообещали в любом случае поддерживать Украину

Министр обороны США Остин пообещал поддерживать Украину так долго, как это потребуется

США намерены поддерживать Украину вне зависимости от хода боевых действий. Об этом в воскресение, 2 октября, со ссылкой на министра обороны Ллойда Остина сообщает ТАСС.

По словам главы Пентагона, хотя на поле боя наблюдается некоторая смена динамики, строить прогнозы относительно дальнейшего развития событий довольно рано. В интервью американским журналистам, Ллойд заявил, что США в любом случае продолжат оказывать помощь Киеву в сфере безопасности.

«Мы продолжим оказывать Украине поддержку в сфере безопасности так долго, как это будет требоваться», — отметил глава американского Министерства обороны.

1 октября Президент США Джо Байден выделил Украине 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи. Средства будут выделены в рамках закона о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года.