Россияне начали снимать со счетов наличные рубли и валюту

«Ъ» сообщил, что в банках РФ наблюдается наплыв желающих снять наличные рубли и валюту

Россияне начали снимать валюту и рубли, в банках наблюдается наплыв желающих, об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

Отмечается, что в большинстве отделение московских финансовых организаций можно заказать валюту для снятия со счетов, время ожидания составляет два-три дня. В некоторых филиалах можно купить валюту в кассе.

Эксперты полагают, что ажиотаж продлится не более месяца, а текущие проблемы носят кассово-логистический характер. По мнению основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, спрос связан с тремя факторами.

Первый из них — обеспокоенность граждан после объявления мобилизации. Второй — желание уезжающих из страны россиян снять наличные, которые нужны им на жизнь. В-третьих, полагает эксперт, сложившаяся ситуация связана с финансовой безграмотностью, поскольку люди не знают о возможности открыть счет в любой из дружественных стран ЕврАзЭС и перевести средства туда.

Инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин отмечает, что дефицита валюты, несмотря на запрет ее ввоз наличными, в России не наблюдается. У банков имеются значительные резервы, а также существует ограничение на снятие со счета суммы более 10 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что эксперты зафиксировали заметный рост интереса россиян к покупке криптовалют и аппаратных криптокошельков (имеющих физический носитель). Это началось после объявления о частичной мобилизация и последовавшего за ней массового отъезда граждан из России.

