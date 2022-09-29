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Россияне начали скупать криптовалюту после объявления о частичной мобилизации

«Ъ»: россияне начали скупать криптовалюту после объявления о частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Kanchanara / Unsplash

Эксперты зафиксировали заметный рост интереса россиян к покупке криптовалют и аппаратных криптокошельков (имеющих физический носитель). Это началось после объявления о частичной мобилизация и последовавшего за ней массового отъезда граждан из России, пишет «Коммерсантъ».

Так, прежде всего взлетел спрос стейблкойн USDT (криптовалюта, привязанная к доллару). Чаще всего его покупают те, кому надо срочно вывести крупную сумму, более разрешенных к вывозу наличными 50 тысяч долларов, поясняют эксперты. «Со SWIFT ясности нет, платежи порой зависают, отклоняются принимающим банком. С USDT все понятнее в плане надежности» ,— сказал сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Bitcoin от TradingView

Что касается аппаратных криптокошельков, то на маркетплейсе Ozon с 20 сентября ежедневные объемы их продажи утроились — с 300 до 911 тысяч рублей. В целом вывод средств через криптовалюты сверх установленных законом норм будет нарушением законов, говорят эксперты.

Между тем чиновники Евросоюза ЕС начали обсуждать введение ограничений на доступ россиян к криптосервисам европейских компаний в рамках нового пакета санкций.

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Платон Щукин
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