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Россияне рассказали о вымогательствах на границе с Казахстаном

Россияне рассказали о вымогательствах казахстанских пограничников под угрозой депортации

Фото: ТАСС

Россияне, которые пересекают границу с Казахстаном, сообщили, что казахстанские пограничники вымогали у них взятки под угрозой депортации. Об этом в воскресение, 2 октября, сообщает издание «Подъем».

По данным издания, россияне ехали через Казахстан транзитом. Конечной целью их путешествия был Узбекистан. При пересечении границы их в сторону отвел местный пограничник и потребовал денег. С каждого он получил по пять тысяч рублей. После мужчин завели в отдельно стоящий кабинет и потребовали новые взятки, пригрозив депортацией.

«Стали говорить, что мы вас сейчас отвезем на границу с Россией, в РОВД, и оттуда вас депортируют. Давайте бабки. Мы им дали все, что было», — вспоминают мужчины.

И на выходе пограничник, который проверяет билеты, снова потребовал бабки, и мы уже говорим: чувак, уже у нас ничего нет, так что отстань. И вот так три поста — надо давать бабло», — рассказали россияне.

1 октября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил сократить очереди на границе республики с Россией. По его словам, ситуация на границе вызывает возмущение как у населения, так и у представителей бизнеса.

Владимир Седов
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