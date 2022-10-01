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Премьер Казахстана поручил сократить очереди на границе с Россией

Премьер-министр Казахстана Смаилов поручил сократить очереди на границе с Россией

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил сократить очереди на границе республики с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

По его словам, ситуация на границе вызывает возмущение как у населения, так и у бизнеса. Смаилов поручил властям выработать единый алгоритм, благодаря которому на пунктах пропуска не будет очередей ни в одну, ни в другую сторону.

Как заявил глава пограничной службы, замглавы Комитета нацбезопасности Ерлан Алдажуманов, на некоторых пунктах пропуска были выделены отдельные дорожные полосы для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранных граждан. Проблем с пересечением границы для казахстанцев в настоящее время нет, заверил он.

Отмечается, что в последние дни число людей, въезжающих в Казахстан с территории России, начало снижаться: 29 сентября в страну въехали 22,5 тысячи человек, 30 сентября въехали 14,9 тысячи. За этот же период 382 человека подали документы на постоянное место жительства, еще 64 человека попросили гражданства Казахстана.

Ранее сообщалось, что россиянам, подлежащим призыву, начали вручать повестки в мобильном призывном пункте в Астраханской области на границе с Казахстаном. Те, кто получил соответствующий документ, не могут выехать из России.

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Алевтина Запольская
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