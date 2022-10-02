Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина заблокировала выезд в Запорожскую область

Рогов сообщил о блокировании Украиной выезда в часть Запорожской области

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украинская сторона заблокировала выезд в контролируемую Россией часть Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам», — описывает ситуацию Рогов.

2 октября президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Госдума должна принять закон о ратификации международного договора о вхождении субъектов в состав России.

Конституционный суд (КС) России одобрил пакет документов о принятии четырех субъектов. КС постановил, что все четыре поступивших на рассмотрение договора соответствуют Конституции. Суд принял на рассмотрение договоры о включении новых территорий в состав России 1 октября. 30 сентября в Кремле Путин подписал договор о принятии в РФ четырех новых регионов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об учениях мобилизованных в тылу зоны спецоперации
Передача Головина помогла «Монако» победить в матче чемпионата Франции
Россиянка донесла в полицию на уклонявшегося от мобилизации бывшего мужа
Украина заблокировала выезд в Запорожскую область
Экс-солистка группы t.A.T.u призналась в проблемах со здоровьем из-за диет
Модель OnlyFans оставила отпечаток ягодиц в бетоне в честь покупки дома
В Госдуме назвали дату принятия конституционных законов о новых субъектах России
Менеджер Усика назвал предполагаемую дату поединка украинца с Фьюри
Митрополит Павел опроверг задержание из-за вывоза церковных ценностей
Военкор описал ситуацию в Кременной после отхода из Красного Лимана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.