Украина заблокировала выезд в Запорожскую область

Рогов сообщил о блокировании Украиной выезда в часть Запорожской области

Украинская сторона заблокировала выезд в контролируемую Россией часть Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам», — описывает ситуацию Рогов.

2 октября президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Госдума должна принять закон о ратификации международного договора о вхождении субъектов в состав России.

Конституционный суд (КС) России одобрил пакет документов о принятии четырех субъектов. КС постановил, что все четыре поступивших на рассмотрение договора соответствуют Конституции. Суд принял на рассмотрение договоры о включении новых территорий в состав России 1 октября. 30 сентября в Кремле Путин подписал договор о принятии в РФ четырех новых регионов.