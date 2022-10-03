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В Харамке ликвидирован один из лидеров экстремистской группировки «Аш-Шабаб»

Сомалийские военные ликвидировал одного из лидеров экстремистской группировки «Аш-Шабаб»

Фото: Farah Abdi Warsameh / AP

В ходе совместной операции сомалийских военных был ликвидирован один из лидеров экстремистской группировки «Аш-Шабаб» Абдуллах Надир, приближенного действующего главы исламистов Ахмеда Дирие. Об этом сообщает газета Independent.

Он был убит в субботу в селе Харамка в районе Средняя Джубба. За голову Надира США назначили награду в размере 3 миллионов долларов, а правительство Сомали охарактеризовало его как «одного из самых важных членов исламистской группировки».

«Его смерть — это заноза, удаленная из сомалийского народа, который наконец избавился от его заблуждений и ужасных злодеяний», — говорится в заявлении сомалийского правительства.

Ранее эксперт Организации Объединенных Наций по безопасности Мартин Эви на заседании Совбеза ООН заявил, что рост террористической угрозы в Африке может привести к тому, что континент станет новым халифатом «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Он подчеркнул, что «Сомали остается самой горячей точкой террористов на континенте».

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Виктория Кондратьева
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