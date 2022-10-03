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Ковер из лимузина Аллы Пугачевой выставили на продажу за 850 тысяч рублей

Ковер из лимузина Lincoln певицы Аллы Пугачевой выставили на продажу за 850 тысяч рублей

Фото: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Ковер из автомобиля певицы Аллы Пугачевой выставили на продажу за 850 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

Продавец опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен товар и белый лимузин Lincoln, прежде принадлежавший артистке. По словам автора публикации, черный коврик с надписью «Алла + Филипп» ранее располагался в указанной машине. Отмечается, что приобрести изделие можно в дачном поселке Удельная в Московской области.

«Ковер из автомобиля Lincoln Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Есть документ, подтверждающий подлинность», — говорится в объявлении. При этом продавец не уточнил, где именно взял ковер.

Ранее стало известно, что Пугачева выставила на продажу свой дом в деревне Грязь. Тогда сообщалось, что певица надеется выручить за особняк миллиард рублей, однако пока покупатели не нашлись.

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Майя Пономаренко
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