Ковер из лимузина Аллы Пугачевой выставили на продажу за 850 тысяч рублей

Ковер из лимузина Lincoln певицы Аллы Пугачевой выставили на продажу за 850 тысяч рублей

Ковер из автомобиля певицы Аллы Пугачевой выставили на продажу за 850 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

Продавец опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен товар и белый лимузин Lincoln, прежде принадлежавший артистке. По словам автора публикации, черный коврик с надписью «Алла + Филипп» ранее располагался в указанной машине. Отмечается, что приобрести изделие можно в дачном поселке Удельная в Московской области.

«Ковер из автомобиля Lincoln Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Есть документ, подтверждающий подлинность», — говорится в объявлении. При этом продавец не уточнил, где именно взял ковер.

Ранее стало известно, что Пугачева выставила на продажу свой дом в деревне Грязь. Тогда сообщалось, что певица надеется выручить за особняк миллиард рублей, однако пока покупатели не нашлись.