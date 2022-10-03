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В Подмосковье назначена дата пересмотра приговора баскетболистке из США

Мособлсуд 25 октября рассмотрит жалобу на приговор баскетболистке из США Грайнер
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Мособлсуд 25 октября пересмотрит обвинительный приговор баскетболистке из США Бриттни Грайнер, осужденной к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Назначена дата рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, вынесенный Химкинский городским судом. Защита просит отменить его. Прежде адвокаты спортсменки настаивали на ее оправдании либо на минимальном наказании для нее.

20 сентября помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон выражает готовность пойти на значимые шаги для того, чтобы договориться с Россией об обмене заключенными. Американская сторона добивается освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. На протяжении последних нескольких месяцев США, по словам Салливана, регулярно проводят прямые переговоры с Россией по вопросу обмена.

4 августа Химкинский суд признал Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

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Любовь Ширижик
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