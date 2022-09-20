США выразили готовность пойти на значимые шаги для обмена заключенными с Россией

Помощник Байдена Салливан: США готовы делать шаги для обмена заключенными с Россией

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон выражает готовность пойти на значимые шаги для того, чтобы договориться с Россией об обмене заключенными. По его словам, в настоящее время эта тема обсуждается на уровне администраций обоих государств, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты по указанию президента готовы предпринять значимые шаги, чтобы добиться освобождения Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Мы сообщили об этом России. На протяжении последних нескольких месяцев мы регулярно проводили прямые переговоры с Россией по этому вопросу. Эти консультации продолжаются. Эти переговоры продолжаются на разных уровнях, в том числе по каналам между Белым домом и Кремлем», — заявил Салливан.

Он подчеркнул, что Россия хорошо понимает, на что готовы пойти США, и именно она должна принять нелегкое решение о продвижении в данном вопросе.

Ранее Салливан заверил, что власти США будут работать с союзниками над ужесточением санкций в отношении России в случае вхождения в ее состав территорий, которые американская сторона считает частями Украины.