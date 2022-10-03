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Назван способ скачать удаленные из AppStore приложения

Киберэксперт Вакулин: скачать удаленные из AppStore приложения можно в каталоге «Покупки»

Фото: Jonas Roosens / Globallookpress.com

Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин назвал способ скачать удаленные из AppStore российские приложения. О том, как россиянам обойти ограничения магазина приложений, специалист рассказал газете «Известия».

«Для этого необходимо зайти в AppStore и перейти в каталог "Покупки". Там пользователь может увидеть те приложения, которые он скачивал, и, соответственно, сделать это вновь», — отметил специалист.

Однако у пользователя получится скачать приложения только той версии, которая была загружена на устройство изначально, указал киберэксперт. Если владелец смартфона не обновлял сервис ранее, сейчас он уже не сможет установить актуальную версию. Для избежания подобных ситуаций эксперт рекомендовал всегда использовать автообновление приложений.

По данным Вакулина, в интернете уже распространяются услуги по восстановлению удаленных приложений за деньги. Он утверждает, что авторы таких объявлений используют описанный метод.

Из AppStore 26 сентября исчезли все приложения холдинга VK. 28 сентября представитель Apple сообщил, что решение было принято в связи с новыми санкциями Великобритании.

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Денис Савосин
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