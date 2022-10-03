Exxpress: австрийцы требуют прекратить поддержку Киева и отменить санкции против Москвы

Жители Австрии требуют от канцлера Карла Нехаммера прекратить поддержку Киева и отменить антироссийские санкции, пишет Exxpress.

Письмо, адресованное федеральному правительству, подписали 40 тысяч австрийцев. Жителей возмущают огромные «денежные подарки» Украине в виде поставок топлива и оружия. По их мнению, все эти факты свидетельствуют о том, что правительство заняло «однозначную позицию» в конфликте между Россией и Западом.

Граждане говорят о возвращении Австрии к абсолютному нейтралитету: отказа от санкций Евросоюза (ЕС), который поддерживают более половины всех австрийцев, и выступления Вены в качестве посредника в переговорах о заключении мира между Москвой и Киевом.

Ранее Карл Нехаммер заявил, что концепция предоставления убежища в ЕС потерпела крах и должна быть реформирована скорейшим образом, в противном случае это вызовет взрыв социальной напряженности.