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Австрия заявила о полном провале в пограничном контроле ЕС

Канцлер Австрии Нехаммер заявил о крахе концепции и системы предоставления убежища в ЕС
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Reuters

Концепция предоставления убежища в ЕС потерпела крах и должна быть реформирована скорейшим образом, в противном случае это вызовет взрыв социальной напряженности. О полном провале системы пограничного контроля ЕС заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает РИА Новости.

«Необходимо срочно задуматься о том, как должна быть изменена система предоставления убежища в ЕС, какие правовые основания должны быть изменены. Потому что система предоставления убежища в ЕС потерпела крах. Это более чем драматично, это причина, и мы, национальные государства, должны справляться с ее последствиями», — резюмировал канцлер.

Он добавил, что Австрия совместно с Венгрией и Сербией призывают Еврокомиссию создать «настоящий пограничный контроль» и ускорить процесс принятия решений в данной сфере, в том числе ускорить депортацию тех, кому было отказано в предоставлении убежища.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что уезжающие из России на фоне частичной мобилизации граждане могут представлять угрозу безопасности стран Евросоюза. Она также подчеркнула, что желающие надолго остаться в Евросоюзе граждане должны сразу подавать разрешение на долгосрочное нахождение, а не на краткосрочные визы.

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Виктория Кондратьева
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