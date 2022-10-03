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Онколог предупредил о влиянии некоторых БАДов на развитие рака

Онколог Андрей Каприн: употребление бета-каротина связали с развитием рака

Фото: JOSHUA COLEMAN / Unsplash

Употребление бета-каротина в качестве добавки к пище связали с развитием некоторых видов рака, рассказал главный онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн. О влиянии некоторых БАДов на развитие онкологических заболеваний он предупредил в беседе с «Аргументами и фактами».

Каприн указал на то, что ученые на протяжении нескольких десятилетий предпринимали неоднократные попытки показать целесообразность применения различных БАДов для профилактики развития злокачественных опухолей или улучшения результатов лечения раковых больных. Сейчас, подчеркнул онколог, не получено ни одного доказательства того, что употребление биодобавок в любой форме способно предотвратить заболеваемость или снизить смертность от злокачественных новообразований. «Более того, в ряде исследований объективно показано, что частота заболеваний, например, раком легкого в группах лиц онкологического риска, принимавших бета-каротин в качестве добавки к пище, возрастает», — предостерег Каприн.

Врач обратил внимание на то, что официальные рекомендации Американского института по изучению рака отдельно предупреждают не прибегать к биодобавкам для профилактики развития опухолей.

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Прием биологически активных добавок, продолжил Каприн, показан при дефиците веществ или микроэлементов в пище. «Обращаю ваше внимание, что для здорового человека полноценное и разнообразное питание, включающее достаточное количество овощей, фруктов, зелени и цельных злаков, молочных продуктов, источников белка и полиненасыщенных жирных кислот, обычно гарантирует поступление в организм всех необходимых веществ. И в таком случае употребление БАДов сверх того, что организм может усвоить и использовать по назначению, не требуется», — заключил онколог.

Ранее маммологи-онкологи Иван Бокин и Алла Афанасьева в беседе с «Лентой.ру» назвали основные причины и опасности мастопатии у женщин. По их словам, одним из распространенных проявлений этой патологии является формирование кист и фиброаденом в молочных железах.

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Александра Лисица
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