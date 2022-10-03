В Буче сообщили о гибели командира «призраков Киева»

Мэр Бучи Федорук сообщил о гибели комбрига тактической авиации «призраков Киева» Матющенко

Найдено тело погибшего в бою летчика Михаила Матющенко, который был командиром 40-й бригады тактической авиации украинских войск, также известной как «призраки Киева». О гибели комбрига сообщил мэр Бучи в Киевской области Анатолий Федорук на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Во время выполнения боевого задания в воздушном бою погиб, защищая небо страны, полковник ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») Матющенко Михаил Юрьевич… Он был из Бучи и погиб [в бою] в небе над Черным морем», — сказано в сообщении главы города.

По его словам, военный погиб еще в июне, однако его тело обнаружили только сейчас. Также известно, что погибшего планируется похоронить в Буче 3 октября.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в обращении к западным странам и ООН призвал Киев опубликовать имена людей, чьи тела были показаны в Буче. В апреле власти Украины и ряд зарубежных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность российской армии к убийству мирных жителей Бучи.