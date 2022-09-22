Лавров призвал Киев опубликовать имена показанных в Буче людей

Глава МИД России Лавров призвал Киев опубликовать имена людей, чьи тела показали в Буче

Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к западным странам и ООН призвал Киев опубликовать имена людей, чьи тела были показаны в Буче. Цитату приводит корреспондент «Ленты.ру» с заседания Совбеза ООН.

«Я еще раз обращаюсь в присутствии генерального секретаря и уважаемых министров: пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг — опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буче. Я прошу об этом уже не один месяц, никто не слышит, никто не хочет реагировать», — заявил Лавров.

Он попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «употребить свой авторитет» для решения данного вопроса и подчеркнул, что «всем будет полезно разобраться с этим эпизодом».

Глава МИД отметил постановочный характер трагедии в Буче, обратив внимание на реакцию Запада.

«Западные коллеги сразу после этой инсценировки подняли истерику и ввели новый пакет санкций против Российской Федерации, голословно обвинив нас в том, что мы совершили убийство мирных граждан», — подчеркнул Лавров.

В апреле власти Украины, а также ряд зарубежных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность российской армии к убийству мирных жителей Бучи. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города поле того, как подразделения Вооруженных сил России покинули населенный пункт.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, назвало провокацией обвинения со стороны Киева и обратило внимание на то, что свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после приезда туда Службы безопасности Украины и украинского телевидения.